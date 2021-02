Nieuwe deelauto's in Eindhoven en elektrische deelfietsen zijn onderweg

Zelf gelooft MyWheels in een revolutie. ‘Autodelen kan het aantal auto’s in Nederland terugdringen van 9 miljoen naar 1 miljoen in 2030', zo staat op de website van de dienstverlener. Zo'n vaart zal het niet lopen maar dat ‘delen’ de toekomst heeft, wordt ook in Eindhoven meer en meer duidelijk. Zo'n 600 deelvoertuigen staan er inmiddels in de stad. 32 Greenwheels, 50 stekkerauto's van Amber en vierhonderd deelscooters van Go-Sharing en Felyx. Ook zijn er nog zo'n 130 auto's te lenen via het platform SnappCar waarop particulieren hun auto als deelauto kunnen aanmelden.