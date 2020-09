Nieuwe designprijs voor project ‘Tea Drop’ over duurzaamheid

Eindhoven wil hoogbouw van hoge kwaliteit

1 september EINDHOVEN - Hoogbouw in de binnenstad van Eindhoven is broodnodig, om voldoende woningen te bouwen, om de winkels, horeca en voorzieningen in het centrum in stand te houden. Maar de gemeente wil wel hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de woontorens en hun omgeving. Zo moet er zeker plaats zijn voor betaalbare woningen en veel groen.