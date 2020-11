Nieuwe diakens in Sint-Jorisparochie: 'Vergelijk het met verliefdheid’

EINDHOVEN - Bisschop Gerard de Korte zal zaterdag 7 november in de Bossche Sint Jan zes mannen tot diaken wijden. Twee van hen zijn al actief in de Eindhovense Sint-Jorisparochie.

Voor Quinten Kerckhofs is de wijding een tussenstap; vanaf eind mei volgend jaar zal hij als priester door het leven gaan. In het pastoraal centrum achter de Sint Joriskerk doet hij samen met Michal Mati en diens vrouw Anna Matiová zijn verhaal.

'Vergelijk het met verliefdheid’

Kerckhofs (27) groeide op in Antwerpen. ,,Mijn omgeving was niet heel katholiek, zoals mensen vaak vermoeden. Mijn vader is niet gelovig, moeder meent dat er wel ‘iets’ is. Ik denk dat ik veertien jaar was toen ik merkte dat Onze Lieve Heer iets van mij verwachtte. Terwijl ik het liefst normaal wilde zijn, net als andere pubers. Trouwen en een gezin stichten.” Maar de roeping was sterker. ,,Vergelijk het maar met een verliefdheid.”

Vanaf zijn achttiende zat hij drie jaar in een klooster. Tot Kerckhofs merkte dat hij liever midden in de samenleving wilde werken. De goede reputatie van het Bossche seminarie trok hem naar Brabant. Voor de laatste fase van zijn opleiding tot priester loopt hij al een jaar stage bij pastoor René Wilmink in de Sint-Jorisparochie.

Dagelijks actief

Michal Mati was 34 jaar toen hij vier jaar geleden via een headhunter als cyber security architect bij Philips terechtkwam. Net als zijn vrouw komt hij uit Slowakije. Naast zijn fulltime baan is hij dagelijks actief in de parochie.

Als aankomend diaken mag hij de pastoor waarnemen bij een aantal taken zoals pastorale zorg, dopen, uitvaarten en tijdens de eucharistieviering de lezingen, de preek en het uitreiken van de heilige communie. ,,Maar dus niet het voorgaan in de Mis, het afnemen van de biecht of het zalven van de zieken.”

Op dit moment maakt hij zich sterk voor de bijeenkomsten met gemiddeld 300 expats in de Sint-Lambertuskerk in Gestel.

Is de Nederlandse kerkganger bijna een bezienswaardigheid geworden, in Slowakije is tachtig procent van de mensen katholiek, schat Mati. ,,Een kwart van hen gaat op zondag naar de kerk. Maar om te kunnen biechten staan ze soms tot op straat in de rij.”

Niet alleen katholiek in naam

Voor beide landen vindt hij het een uitdaging om kinderen met de kerk vertrouwd te maken. Zien hij en Kerckhofs daar een rol voor het katholieke onderwijs? ,,Een school moet niet alleen in naam katholiek willen zijn”, stelt de Vlaming. ,,Onlangs heeft de bisschoppenconferentie verklaard dat de Radboud Universiteit en Medisch Centrum in Nijmegen zich niet meer katholiek mogen noemen als ze die identiteit niet uitdragen.” Mati: ,,Als kinderen gedoopt zijn, hebben de ouders hen beloofd hen bij te staan in het geloof. Dat betekent ook dat ze naar de kerk gaan.”

Voor een priester geldt het celibaat, zijn liefde is voorbehouden aan God. Voor een diaken ligt het iets anders. Als hij vóór zijn wijding gehuwd is, wordt dat gerespecteerd. Daarna kan hij geen nieuwe verbintenis meer sluiten dan met de allerhoogste. En met de gemeenschap van gelovigen.

Voor Kerckhofs, Mati en ook Matiová ligt daar ook hun missie. ,,Wij hebben zelf geen kinderen”, vertelt zij. ,,Wij hebben hier een grote familie” Hoe die missie er na hun wijding concreet uit gaat zien, weten ze nog niet. ,,Wij wachten af wat de bisschop van ons vraagt”, zeggen de twee mannen. En zij knikt.

De wijding is zaterdag 7 november vanaf 10.30 uur alleen te volgen via YouTube op het kanaal van Sint Jan Den Bosch.