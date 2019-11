Nieuwe dienstregeling voor bussen in Zuidoost-Brabant vanaf 15 december

Zo rijdt lijn 9 straks niet meer vanuit Eindhoven naar Son en Breugel. Vanaf de halte Pieter Eijffhuis in Eindhoven rijdt deze bus via de Estafettelaan en de Marathonloop naar het station in Best. Reizigers naar Son en Breugel kunnen met lijn 406 tot Ekkersrijt. Hier kan worden overgestapt op kleinere voertuigen, die lijn 21 (Breugel) en 22 (de Gentiaan) bedienen. Volgens Hermes is de ingreep het gevolg van de lage bezetting van lijn 9 vanaf Ekkersrijt.