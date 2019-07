Nieuwe directeur Roel Hellemons: ‘Eindhoven Airport wordt geen overloop voor Schiphol’

Sinds vorige week staat bij Eindhoven Airport een nieuwe man aan het roer. Roel Hellemons (48) nam per 1 juli het stokje over van Joost Meijs. De oud-militair uit Breda, die sinds 21 jaar bij de Schiphol Group werkzaam is, zegt het een voorrecht te vinden om hier te werken: ,,Brainport is een boeiende en inspirerende regio. Ik ben echt onder de indruk van wat hier de afgelopen vijftien jaar is gebeurd.”

Kijkend naar het komend decennium, kan de nieuwe directeur zich goed vinden in het advies van Pieter van Geel over de toekomst van Eindhoven Airport, althans wat de voorgenomen reductie met dertig procent van het vliegtuiggeluid betreft. Daarvoor is een vernieuwing van zestig procent van de vliegtuigvloot nodig. Hellemons heeft er goede hoop op dat Den Haag het advies zal omarmen. ,,Het draagvlak in de regio is zó groot. De minister kan dat niet zomaar aan de kant schuiven.”

Niet onhaalbaar

De normering is ‘streng en heel ambitieus’, zegt Hellemons, maar niet onhaalbaar. Een vermindering van de overlast kan deels bereikt worden door de late vluchten tussen elf en twaalf uur te schrappen. Met luchtvaartmaatschappijen gaat hij overleggen hoe schema’s zodanig zijn aan te passen, dat op termijn geen enkele late vlucht meer nodig is.

De geboren Bosschenaar, getrouwd met Annemarie en vader van Merel en Julie (17 en 15 jaar), is niet bang voor een ‘Schiphol-effect’. De nationale luchthaven barst uit zijn voegen en de opening van Lelystad Airport heeft nog een lange weg te gaan. Een overheveling van vluchten naar Eindhoven is echter niet aan de orde: ,,Wij zijn er primair voor deze regio. Ik zou er moeite mee hebben om vluchten voor vakantiegangers uit de Randstad te faciliteren, terwijl de capaciteit hier al heel schaars is.” Een overloopfunctie is uit den boze: ,,Dat zou ook niet passen, gelet op die dertig procent minder geluid.” Maar uiteindelijk heeft de politiek in deze het laatste woord.

Om het pakket aan zakelijke bestemmingen beter aan te laten sluiten bij Brainport, praat Hellemons met het bedrijfsleven: waar ligt de behoefte en welke verbindingen zijn kansrijk? Hij noemt de hubs München en London City als opties. Van hieruit komen intercontinentale vluchten binnen bereik. ,,Nu rijden reizigers hiervoor nog vaak naar Düsseldorf en Brussel.” Zijn invloed is echter beperkt, zegt hij. Keuzes worden vooral bepaald op basis van de marktvraag. ,,Als een maatschappij meer rendement kan halen uit een vlucht op Malaga dan München, kiest hij voor Malaga. Een luchthaven kan dat niet sturen en zou bovendien teruggefloten worden door Europese regelgeving.”

Business lounge

Hellemons heeft meer opdrachten. Zo valt aan de ‘reisbeleving’, vooral in de terminal, volgens hem nog wat te verbeteren. ,,We hebben plannen voor een business lounge waar je tegen betaling of als onderdeel van je ticket kunt verblijven en een hapje en een drankje kunt gebruiken.” Ook de doorstroming van passagiers bij de security wordt aangepakt. De bagagescans bij twee poortjes zijn al vernieuwd: hier kunnen laptops en vloeistoffen in de handbagage blijven zitten. Later dit jaar worden ook de andere vijf scans vervangen.

Ook de bereikbaarheid van de luchthaven kan nog verder verbeterd worden, aldus Hellemons, ook al worden reeds nieuwe wegen aangelegd en is de nieuwe afrit naar de Randweg Eindhoven inmiddels geopend. ,,Het is nu niet optimaal en best wel een rommeltje, maar er wordt hard aan gewerkt. Zelf gaan wij aan de slag met aanleg van de boulevard tussen terminal en parkeergarage P4. Dat wordt een heel mooi en fijn gebied.”

Fietsers