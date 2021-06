Nieuwe directeur Veldhovense Mikrocentrum: ‘Wij zijn de olie van de hightech in deze regio’

Jarige jobjes mogen eindelijk weer hun verjaardag vieren in de speeltuin; het gaat hard met de reserverin­gen

10 juni EINDHOVEN - Gezellig met zijn allen aan de picknicktafel de kaarsjes uitblazen en daarna lekker ravotten in de speeltuin. Veel kinderen en ouders snakken ernaar. Het was gisteren op buitenspeeldag dan ook bomvol in de buitenspeeltuinen in de regio, waar veel groepen een kinderfeestje vierden. Het personeel heeft het er maar druk mee.