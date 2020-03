Nieuwe eigenaar kwart WoensXL Eindhoven gelooft in toekomst winkelcentrum

Recensie Peper in je Oor brengt ook melodische zang van walvissen

0:01 EINDHOVEN - Het was eerder een presentatie dan een concert, de afsluiting van Peper in je Oor afgelopen zaterdag. Georganiseerd door de Eindhovense en Maastrichtse afdelingen van CoMA (Contemporary Music for All) hadden amateurmusici zich een dag lang in het CKE (Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie in Eindhoven) kunnen verdiepen in eigentijdse muziek. Het resultaat brachten ze ’s avonds ten gehore.