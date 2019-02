Nieuwe eigenaar voor schoenenwinkel 10 Tenen in Eindhoven

Niels Dijkstal nam de zaak begin deze maand over van Rutger Raymakers en wil voorlopig profiteren van de goede naam die de winkel heeft. Dijkstal (42) kende de winkel van de tijd dat hij er met zijn eigen kinderen kwam. ,,Toen ik hoorde dat de zaak te koop stond heb ik contact gezocht. En toen is het snel gegaan." Met lenteweer in het verschiet hoopt Dijkstal dat het de komende dagen wat drukker gaat worden. ,,Ik heb nu de zomercollectie in de winkel en daarvoor komt het publiek pas als de temperatuur omhoog gaat."

Ervaring met kinderschoenen had Dijkstal nog niet. Wel met het materiaal waarvan ze veelal gemaakt zijn. Zijn ouders hadden een groothandel in leer en ook de Eindhovenaar zat lang in die handel.

Als zelfstandige ondernemer is hij een uitzondering in de binnenstad. ,,Ik denk dat je met kinderschoenen als ondernemer nog het verschil kunt maken. Veel winkels stoppen ermee omdat het veel tijd kost. Een dames- of herenschoen is nou eenmaal sneller verkocht, maar het is juist het persoonlijk contact wat mij zo aanspreekt." Ouders die met hun kinderen naar de winkel komen, het zorgt nog wel eens voor pittige discussies want de hippe sneakers die de voorkeur van het kroost hebben, zijn niet altijd de schoenen die hun ouders voor ogen hebben. Dijkstal: ,,Je probeert dan wat te sturen maar uiteindelijk is het toch de keuze van de klant zelf." En keus is er genoeg. Pakweg honderd verschillende modellen hangen, net als voorheen, aan wasknijpers in de winkel. En daar komen er volgens de ondernemer nog veel meer bij.