Nieuwe eigenaren vol ideeën voor winkelcentrum Kastelenplein in Eindhoven waar ze aan de slag willen

Danny tatoeëert de hele dag om Nicky te helpen sparen voor haar borstkan­ker­be­han­de­ling

1 juli EINDHOVEN - Het is donderdagmiddag druk in Danny's Tattoo Place aan de Leenderweg. Alle klanten die binnen zijn, geven aan het goede doel: een behandeling voor borstkanker in Duitsland voor Nicky van Meegen uit Eindhoven. In Nederland zijn er geen opties meer voor haar.