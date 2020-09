Nieuwe Eindhovense Piet verenigt oud en nieuw

,,We hebben geprobeerd recht te doen aan de traditie, maar tegelijkertijd Piet ook te ontdoen van de racistische en discriminerende elementen die door mensen als pijnlijk worden ervaren”, aldus Van Kollenburg bij de presentatie van de nieuwe Pieten-outfit, gisteravond in het Eindhovense stadhuis. ,,We houden nu ook op daarover te discussiëren. En we rekenen erop dat de de mensen in de stad dat voorbeeld zullen volgen. Want alleen dan kan het Sinterklaasfeest weer het feest worden wat het in essentie ook is: een mooi. sfeervol en gezellig kinderfeest.”

Geen intocht

De coronacrisis gooit daarbij evenwel al meteen roet in het eten. De traditionele aankomst van Sinterklaas per boot en de daaropvolgende intocht in het stadscentrum medio november zijn door het comité geschrapt. Dat gebeurde na overleg met het gemeentebestuur. Daarin werd geconstateerd dat het onmogelijk zou zijn de coronaregels tijdens die massale bijeenkomst na te leven.

,,Dat is inderdaad erg jammer", zegt de intochtvoorzitter, ,,maar het is simpelweg niet anders. We zijn nog aan het broeden op een manier om die dag toch een feestelijk tintje te geven, en ook de nieuwe Eindhovense Pieten aan de stad en de kinderen te presenteren. Mogelijk gaan we dat met een film doen.”

Verkeerde keelgat

De afgelopen maanden woedde er in de stad en vooral in de politiek een hevige discussie over de Eindhovense Zwarte Piet. Het college van B en W wilde van de racistische en discriminerende kenmerken van Piet af en verbond die voorwaarde rechtstreeks aan de subsidie die het intocht-comité krijgt. Dat schoot bij een deel van de gemeenteraad weliswaar in het verkeerde keelgat, maar desondanks zette het stadsbestuur toch door.

Hoewel er ook onder de intochtvrijwilligers weerstand tegen deze vernieuwing bestond, heeft het bestuur die handschoen toch opgepakt. ,,Ik denk dat we goed geslaagd zijn aan de opdracht te voldoen”, constateert Van Kollenburg tevreden. ,,De eerste reacties zijn bijna allemaal erg positief. We hebben gekozen voor grijs als basis, omdat deze kleur het ideale midden is tussen zwart en wit, en van daaruit hebben we vijf vrolijke, uiteenlopende maar toch heel herkenbare Pieten bedacht. Eigenlijk kan niemand hier op tegen zijn”.