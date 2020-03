Nieuwe Eindhovense steen wordt getest op proefstroken in binnenstad

De planning is nu om de nieuwe materialen voor het eerst te gebruiken op Stratumseind, de Grote Berg en de Rechtestraat. Stratumseind is vanaf eind dit jaar als eerste aan de beurt. De herinrichting van de Grote Berg en de Rechtestraat starten in 2021, zoals de laatste planning er uit zag.



De Markt maar ook de Vestdijk zouden aanvankelijk ook meteen de nieuwe stenen krijgen, maar dat is uitgesteld. Omdat de totale kosten - inclusief vervangen van riolering, aanleggen waterberging, vergroening en nieuw straatmeubilair - inmiddels opgelopen zijn tot 18 miljoen euro. Zoveel geld is er niet. Wethouder Rik Thijs heeft de gemeenteraad beloofd om nog op zoek te gaan naar extra financiële middelen voor de Markt.



Meer informatie over de herinrichting van de binnenstad is te vinden op de speciale site van de gemeente.