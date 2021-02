Nieuwe Eindhovense universiteit voor ‘datatovernaars’ en ‘social-mediagoeroes’

Wat de opleiding precies inhoudt, dat is dus best een grote vraag, vindt voormalig SintLucas-directeur Dorien Verdier. ,,Daar kan ik natuurlijk heel lang over praten.” Ze doet toch een poging het curriculum van de nieuwe Eindhovense onderwijsinstelling U.NXT kernachtig samen te vatten: ,,De studie gaat er vooral over dat we het bedrijfsleven koppelen aan het onderwijs.”

Vanaf september start een eerste groep van maximaal dertig studenten aan het nieuwe private opleidingsinstituut dat Verdier opzette. Voor een bedrag van iets minder dan 15.000 euro per jaar worden studenten in drie jaar tijd opgeleid tot bijvoorbeeld growth hacker, big data wizard, creative hero of social media guru. Wie echt gemotiveerd is, kan er daarna nog een masterjaar aanplakken.

Quote ,,Neem een digital wizard, dat is iemand die kan toveren met data en zorgen dat een bedrijf daar beter van wordt.” Dorien Verdier, U.NXT

Niet echt traditionele of eenduidige beroepen dus. ,,Het is echt een opleiding voor de werknemer van de toekomst”, zegt Verdier. ,,Neem een digital wizard, dat is iemand die kan toveren met data en zorgen dat een bedrijf daar beter van wordt.”

Lessen van verschillende universiteiten

Bedrijven bepalen voor de helft het programma van de nieuwe opleiding. Zij brengen vraagstukken (challenges) in waar de studenten mee aan de slag moeten. Onder meer technologiebedrijf Sioux en de Rabobank doen mee.

De rest van het curriculum bestaat uit lesprogramma’s die verschillende universiteiten online beschikbaar stellen. Verdier: ,,We kopen bijvoorbeeld lessen in van Cambridge, Amerikaanse universiteiten en een Russische universiteit.” De vakken richten zich volgens Verdier op ‘het snijvlak van creativiteit, technologie, data en business’. Lessen vinden online plaats en bij het Microlab op Strijp-S.

Brits bachelorsdiploma

Hoewel U.NXT zich profileert als universiteit kunnen studenten met een mbo niveau vier- of havodiploma zich ook aanmelden. Dat kan omdat de opleiding niet in Nederland, maar in Engeland geaccrediteerd is. Studenten krijgen na hun studie een internationaal erkend Brits bachelorsdiploma. U.NXT is opgericht in samenwerking met de University of Northampton en SintLucas. Verdier: ,,SintLucas is onze grootste investeerder.”

Bij die school was Verdier jarenlang een van de directeuren. ,,Ik heb daar veel innovatietrajecten gedaan. Maar iedere innovatie hield op een gegeven moment op te bestaan.” Allerlei vernieuwingen ketsten uiteindelijk af. ,,Ik was daar zo klaar mee. Toen heb ik ontslag genomen en ben ik hier mee verder gegaan.” U.NXT heeft nog voldoende plek voor nieuwe studenten.

Een goed gesprek over belangrijke maatschappelijke thema’s, sluit je aan bij Nederland in Gesprek en laat écht van je horen. Om een gesprekspartner te vinden met een andere kijk op de wereld, leggen we deelnemers zeven controversiële vragen voor. U geeft daar online antwoord op en vervolgens wordt u gekoppeld aan iemand bij u in de buurt. Daarmee kunt u in gesprek, maar mochten de regels zijn zoals ze nu zijn, is het natuurlijk niet onze bedoeling om duizenden mensen op de been te brengen. Zijn de regels nog streng, dan kunt u digitaal met elkaar in gesprek, via de laptop of telefoon. Dit zijn de stellingen waarop je met elkaar in gesprek kan gaan, klik bij de eerste vraag op ja of nee en alle stellingen verschijnen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.