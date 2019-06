Nieuwe Eindhovense wethouder Rik Thijs is klaar voor het grote werk

InterviewEINDHOVEN - Hij popelt om aan de slag te gaan, Rik Thijs van GroenLinks. Sinds dinsdagavond is hij wethouder in Eindhoven, als opvolger van Jan van der Meer. ,,Het is tijd voor een groene revolutie.”

Het heeft wel wat weg van een spelletje domino bij GroenLinks in Eindhoven. Want sinds vorige week is Jan van der Meer geen duurzaamheidswethouder meer in in Eindhoven, maar gedeputeerde in Gelderland. En GroenLinks-raadslid Saskia Lammer is nu fractievoorzitter voor haar partij in de Eindhovense gemeenteraad, als opvolger van Rik Thijs. Hij volgde dinsdagavond Van der Meer op als wethouder.

,,Hartstikke enerverend", omschrijft de 33-jarige Thijs de ontwikkelingen van de afgelopen weken. ,,Ik had dit niet zien aankomen", zegt hij een paar uur voordat hij door de gemeenteraad geïnstalleerd wordt. ,,Maar na vijf jaar als raadslid, waarvan drie als fractievoorzitter, ben ik er wel klaar voor. Het is bovendien de hoogste tijd voor een groene revolutie in de Eindhovense binnenstad: minder stenen in het straatbeeld en veel meer groen. Daarmee en vooral ook met de overgang van gas naar andere warmtebronnen in woningen ga ik nu aan de slag. Daar heeft Jan van der Meer een hele mooie basis voor weten te leggen.”

Stoutste dromen

Een jaar geleden was GroenLinks dolblij dat de partij samen met de VVD de grote winnaar van de Eindhovense gemeenteraadsverkiezingen was. ,,Dat we van vier naar zeven raadszetels gingen en dat we twee wethouders konden leveren, dat hadden we zelfs in onze stoutste dromen niet verwacht”, vervolgt hij. ,,Dat succes zegt wat over Eindhoven, als typische studentenstad. Maar het zegt ook wel iets over ons: kennelijk doen we het in de ogen van de kiezer best goed.”

Thijs, geboren en getogen in Nuenen, is vorig jaar bewust fractievoorzitter gebleven. ,,Dat was toen het beste omdat we plots een grote, jonge en vrij onervaren fractie hadden. Daarom hebben we toen duurzaamheidsdeskundige Jan van der Meer vanuit Nijmegen als wethouder naar Eindhoven kunnen halen. Maar ik heb binnen de partij mijn ambities nooit onder stoelen of banken gestoken, hoor. Dus nu deze kans zich aandient, vind ik dat meer dan prima.”

Het directe gevolg is wel dat de Eindhovense politicus zijn baan als strategisch adviseur van burgemeester en wethouders bij de gemeente Valkenswaard al weer heeft moeten opzeggen. ,,Een beetje navrant was dat wel”, erkent hij. Want hij was daar pas sinds 1 oktober in dienst, aanvankelijk voor twee dagen in de week maar sinds 1 januari full-time.

Bijna organisch