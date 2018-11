Nieuwe Europese productielijn voor fotonische chips onder leiding TU Eindhoven moet duizenden banen creëren

EINDHOVEN - Twaalf Europese partners gaan onder leiding van de TU/e gezamenlijk een efficiënte productielijn voor fotonische chips bouwen. De lijn is bedoeld voor gedeeld gebruik van het Europese mkb. Het moet de kraamkamer worden van de fotonica-multinationals van de toekomst en op termijn duizenden extra banen opleveren. De nieuwe lijn krijgt die drie locaties voor de verschillende onderdelen in Nederland (Eindhoven), België en Ierland. Het project heeft een budget van 13,9 miljoen euro Daarvan wordt 8,3 miljoen verstrekt door de EU, de rest komt van de deelnemende partijen. De productielijn zou volledig operationeel moeten zijn in 2022.

Geïntegreerde fotonica is een opkomende technologie met een potentiële markt van honderden miljarden. Innovatieve mkb-ondernemingen lopen voorop in deze ontwikkeling, maar de hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling zijn een hoge drempel voor deze nog kleine bedrijven. Daarom realiseren 12 partners uit Noordwest-Europa een pilot line; een eerste toegankelijke open productielijn die de kosten en tijd voor het maken van nieuwe producten drastisch verlaagt. Deze nieuwe faciliteit zal naar verwachting veel nieuwe bedrijven opleveren en duizenden banen. Het project van 14 miljoen euro, wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en is vrijdag 30 november van start gegaan in Eindhoven.

Lager energieverbruik

Fotonica lijkt veel op elektronica, maar in plaats van elektronen gebruikt het licht (fotonen) om de informatie door te zetten. Fotonica gebruikt veel minder energie, het is sneller en het biedt een schat aan nieuwe mogelijkheden. Een van de belangrijkste problemen die fotonica helpt oplossen, is het exploderende energieverbruik van datacenters, doordat fotonische microchips veel minder energie verbruiken dan hun elektronische voorgangers. Een ander voorbeeld van fotonicatoepassingen is een zeer nauwkeurig monitoringsysteem voor vliegtuigvleugels, bruggen of hoge gebouwen.

Productielijn

Na twee decennia van fundamenteel fotonicaonderzoek komen de eerste bedrijven nu van de grond die fotonische geïntegreerde schakelingen produceren (photonic integrated circuits of PIC’s). Maar slechts mondjesmaat, onder meer door de hoge kosten. Niet alleen vereist de PIC-productie dure apparatuur die is geïnstalleerd in cleanrooms, maar de productieprocessen hebben momenteel ook nog steeds een hoge uitval en zijn traag. Dit was werkbaar voor fundamenteel onderzoek, maar niet voor onderzoek voor commerciële doeleinden. De productielijn moet daarom naar een hoger niveau worden getild.

Banen

Het nieuwe project, geleid door de TU/e, bestaat uit de realisatie van een efficiënte pilot line voor gedeeld gebruik door het Europese mkb. De uitval en de doorlooptijd van deze lijn zal veel lager zijn dan de huidige productiefaciliteiten. Dat moet leiden tot veel lagere kosten voor de ontwikkeling van nieuwe fotonische producten. Het project zou binnen tien jaar na realisatie moeten helpen om duizenden banen te creëren.

De productielijn zou volledig operationeel moeten zijn in 2022. Als eerste stimulans van de deelname van het MKB komt er een voucherplan voor externe mkb-bedrijven.

Driedeling

Het front-end-proces (productie van PIC’s op wafers) wordt ondergebracht in het bestaande NanoLab van TU Eindhoven. PIC’s van verschillende bedrijven worden op één wafer gecombineerd om de kosten laag te houden. Het back-end-proces komt bij de Vrije Universiteit Brussel (optica voor bundelvorming en lichtkoppeling) en het Ierse Tyndall National Institute (assemblage van verbindingen met glasvezels en elektronica).

Deelnemende partijen