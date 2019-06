Nieuwe fase breekt aan voor Eindhovens stadsbestuur

Alle opwinding rond de aanhouding van SP-fractievoorzitter Murat Memis in Turkije overschaduwt deze week de normale gang van zaken in de Eindhovense politiek. Volkomen begrijpelijk. Wat er met hem is gebeurd, is immers schokkend. Daarnaast is de 31-jarige Memis een sympathieke en in het stadhuis graag geziene collega. De emoties liepen daarom hier en daar hoog op.