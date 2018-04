Nieuwe fase coalitiegesprekken in Eindhoven

EINDHOVEN - Vanaf komend weekend wordt er in Eindhoven stevig onderhandeld over de belangrijkste onderwerpen in het nieuwe coalitieakkoord. De verwachting is niettemin dat het nog wel even zal duren voordat de partijen er uit zijn.

De coalitieonderhandelingen in Eindhoven gaan dit weekend een nieuwe fase in. Na oriënterende gesprekken de afgelopen dagen tussen de vier coalitiepartners over de hoofdlijnen in het coalitieakkoord zal er vanaf dit weekend over een aantal thema's concreet onderhandeld worden.

De verwachting is dat de vier betrokken partijen, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA, pas in de loop van de maand mei de onderhandelingen succesvol kunnen afronden en dat dan het coalitieakkoord kan worden gepresenteerd. Maar eerst zal er over een aantal hoofdthema's in dat akkoord nog onderhandeld moeten worden.

Hoe ver de partijen daarin zijn, wil een woordvoerder namens het gemeentebestuur niet zeggen. ,,We zullen op gezette tijden met informatie over de stand van zaken in het onderhandelingsproces naar buiten komen", aldus de zegsman. ,,Zowel de vier partijen als de beide formateurs Onno Hoes en Roel van Gurp streven naar transparantie. Maar op dit moment is er nog niets te melden."

Klinkende zege

De Eindhovense gemeenteraadsverkiezingen leverden eind maart een klinkende zege op voor de VVD en GroenLinks, die beide uitkwamen op zeven zetels. De eerste partij trok de meeste stemmen, de tweede boekte de meeste winst: drie zetels.

Een inventarisatie van de informateurs Hoes (VVD) en Van Gurp (GroenLinks) leverde een beoogde coalitie op van beide partijen met PvdA en CDA. D66, nu wel in de coalitie, viel af omdat de informateurs een verbond van vijf partijen niet werkbaar achten. Bovendien gaven GroenLinks en de PvdA duidelijk te kennen niet verder te willen met die partij en de mogelijke wethouderskandidaat Mary-Ann Schreurs. De SP viel vanwege een verlies van drie zetels sowiso al af.

Namens GroenLinks zijn de zittende wethouder Renate Richters en de voormalige Nijmeegese wethouder Jan van der Meer kandidaat-wethouder. Voor de VVD lijken dat Marcel Oosterveer en Monique List te zijn, de VVD-fractie moet daar nog een definitief besluit nemen. Bij de PvdA is Yasin Torunoglu - nu ook wethouder - de kandidaat. Wie de CDA-kandidaat is, wil fractievoorzitter Linda Hofman nog niet zeggen.