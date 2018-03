Nieuwe formule Albert Heijn in Vershal Strijp-S in Eindhoven: op maat gemaakte buurtsuper

Groeistuip Vrije School De Regenboog in Eindhoven; ouders ongerust

15:40 EINDHOVEN - Vrije School De Regenboog is een buitenbeentje in het Eindhovense basisonderwijs. De school aan het Mimosaplein heeft een antroposofische grondslag en een eigen bestuur. Het onderwijs gaat uit van respect voor de natuur en de viering van de seizoenen wordt bewust verwerkt in het jaarplan. Dat spreekt veel ouders aan, waardoor het aantal leerlingen al jaren harder groeit dan het Eindhovens gemiddelde. Nu telt de school er 490. Maar er zijn ook groeistuipen.