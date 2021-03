EINDHOVEN - Het mag een wondertje heten dat de galerie nog leeft, want om in 2020 een nieuwe galerie te openen, getuigt van lef. En als een week na de opening corona de kunstruimte stillegt en je tóch gewoon doorgaat, dan heb je ook nog eens een enorm doorzettingsvermogen. Guus van der Velden van galerie lxhxb heeft beide.

Nogal wat galeries leggen nu het loodje, want mensen kopen steeds vaker op kunstbeurzen, online of rechtstreeks bij de kunstenaar en hebben geen behoefte meer aan die bemiddelaar.

Waarom dan toch een galerie beginnen? Guus van der Velden: ,,Ik ben afgestudeerd aan de kunstacademie in Gent en kwam in 2015 terug naar Eindhoven. Heb vervolgens een tijd bij Onomatopee gewerkt, maakte daarnaast kunst en kreeg een talent-subsidie van het Mondriaan Fonds. Verder maakte ik thuis tentoonstellingen met werk van mensen die ik goed vond, in de slaapkamer en in de tuin. Tot ik deze ruimte te huur zag staan.” Grinnikend: ,,En een paar maanden later was ik bezig met het maken van een logo voor de galerie…”

Betaalbaar

Wat hij wil is kunst laten zien die kwalitatief goed is én betaalbaar: ,,Je hebt in Nederland nogal wat galeries waar je onder de 20.000 euro niets te zoeken hebt. Prima hoor, maar dat wil ik dus niet. Het moet hier betaalbaar zijn.”

Van der Velden kiest kunstenaars voor wie materialiteit belangrijk is en hij heeft een zwak voor kunstenaars die door de commerciële markt tussen het wal en het schip dreigen te vallen.

Volledig scherm Werk van Rebecca Niculae in de galerie van Guus van der Velden (Acrylaat, C-print, zonder titel) © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Nergens terecht

,,En die groep is groot. Zij maken heel goed werk maar kunnen vrijwel nergens terecht.” Dat levert dus tentoonstellingen op van betrekkelijk onbekende kunstenaars als Robin Waart, Lidewij Sloot, Willem Oorebeek en - de huidige exposant - Rebecca Niculae. ,,Kunstenaars die iets brengen dat anders is dan je in eerste instantie verwacht, dat soort werk wil ik hier laten zien. Werk dat je echt verrast, niet echt kunt plaatsen en dat je bijblijft.”

En Van der Velden gaat daarin ver, want zo ongeveer álles wordt gedaan om de kunst zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. In dat opzicht zijn de presentaties bij lxhxb meer installaties dan reguliere exposities.

Hij wil geen ‘stal’ aan kunstenaars. ,,Soms zie je wel dat een galerie begint en dan gelijk zo’n tien kunstenaars claimt. Dat slaat nergens op. Vertegenwoordiging van kunstenaars is toch vooral vertrouwen hebben in elkaar. En om dan vijftig procent te vragen.... Ik vraag ook een percentage hoor, maar zóveel zeker niet.”

Volledig scherm Guus van der Velden in zijn (nieuwe) galerie aan de Geldropseweg © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Alles zelf

Hoe hij de galerie dan overeind houdt? ,,Lastig. Dat geldt natuurlijk voor elke galerie en dus ook voor ons. Ik heb wel wat werk verkocht, en ik krijg een beurs. Komt bij dat ik alles zelf doe. Deze ruimte bijvoorbeeld heb ik verbouwd voor iets meer dan tweeduizend euro.”

Galerie lxhxb zit volgens Van der Velden tussen het Van Abbemuseum en het Temporary Art Centre (TAC) in. ,,Je hebt hier verder nog Pennings en Nasty Alice, De Fabriek en Onomatopee, maar het is goed als er veel verschillende soorten kunstplekken zijn. Wij zijn een goede aanvulling denk ik.”

Galerie lxhxb, Geldropseweg 84a, Eindhoven. Nu op afspraak te zien: werk van Rebecca Niculae. Via: info@lxhxb.com.