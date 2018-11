Nieuwe golf van overvallen in regio Eindhoven

Tweede golf

Het is voor de tweede keer dit jaar dat de regio te maken heeft met een forse stijging van het aantal overvallen. Ook in de eerste maanden van het jaar was er sprake van een golf aan geweld. Tussen december en begin mei ging het om 24 overvallen. Destijds werden er een aantal daders snel opgepakt. Twee waren er samen verantwoordelijk voor acht overvallen.

Politiechef Frijters stelde vorige maand in deze krant dat de toename van geweld in deze regio een zware wissel trekt op de recherche en dat er zelfs mankracht ‘geleend’ wordt van andere eenheden. Omdat de politie hier omkomt in het werk laat onderzoek soms langer op zich laat wachten. Volgens een woordvoerder is daar bij de recente overvallen overigens geen sprake van. Over een mogelijk verband in de zaken kon ze nog niets zeggen.