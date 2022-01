Nieuwe Hema in Eindhoven krijgt ook weer ronde opening in etagevloeren én dak; sloop van oude pand gaat beginnen

Het theater als kapsalon: zalen in Zuid­oost-Bra­bant sluiten zich aan bij ludiek cultureel protest

EINDHOVEN/HELMOND/GEMERT - Nog steeds geen versoepelingen, de cultuursector is het zat: op woensdag 19 januari worden theaters overal in het land tijdelijk omgebouwd tot kapsalon. Want dat mag wel. In ieder geval Parktheater, Muziekgebouw en Natlab in Eindhoven, De Bunker in Gemert en Annatheater in Helmond doen mee.

17 januari