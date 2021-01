Nieuwe hulp voor bedrijf in zwaar weer: schuldenakkoord kan redding brengen vanaf januari

Bij Boels Zanders Advocaten merken ze dat het onderhands schuldenakkoord een beetje is gaan leven. De onderliggende wet is sinds 1 januari van kracht. ,,We weten dat bedrijven in zwaar weer de regeling betrekken in onderzoeken naar een mogelijke oplossing", zegt advocaat en curator Peter Brouns van het kantoor, dat onder meer in Eindhoven een vestiging heeft.

Curatoren als Brouns en Ilona van de Klundert van Taylor Wessing in Eindhoven zien in het nieuwe instrument een positieve ontwikkeling. ,,Door het crediteurenakkoord wordt meer waarde behouden dan in geval van een faillissement", is Brouns overtuigd.

Geen banen verloren

Het schuldenakkoord beoogt dat crediteuren meer van hun vordering krijgen dan na een faillissement. In principe hoeven geen banen verloren te gaan. De onderneming kan doordraaien terwijl aan een sanering wordt gewerkt.

Brouns trekt in die zin een vergelijking met het faillissement van Componenta, een bedrijf met ijzergieterijen dat via een doorstart door VDL werd overgenomen. ,,Door een akkoord met de belangrijkste klanten hebben we drie maanden kunnen doordraaien terwijl intussen een doorstart kon worden gerealiseerd.”

Ook Rabobank is positief over de nieuwe regeling. ,,We verwachten zeker dat in januari de eerste verzoeken worden ingediend", laat een woordvoerder weten.

‘Geen hoge vlucht’

Curator Van de Klundert voorziet niet dat het schuldenakkoord een hoge vlucht zal nemen. Voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis amper omzet draaien en door hun geld heen raken, biedt de regeling volgens haar geen oplossing. ,,Voor de vermindering van personeel die dan nodig is hou je de zware last van de transitievergoeding die je moet betalen.”

Vastgoedeigenaren kunnen er wel baat bij hebben, denkt ze. ,,Zij hebben geen personele lasten. Een eigenaar die een leegstaand winkelpand wil transformeren zou zijn financiers een akkoord kunnen aanbieden om daarmee de basis te creëren voor een financiering voor de transformatie.”

Schulden omzetten in aandelen

Jaap van der Meer van Turnaround Advocaten in Best ziet ‘nog niet heel veel beweging in de regio’ om de hulp van de nieuwe wet in te roepen. Hij weet van één adviesaanvraag van een bedrijf dat de nieuwe weg wilde inslaan, maar terugschrok voor de consequentie voor de aandeelhouder. Schuldeisers hebben namelijk de mogelijkheid om schulden te laten omzetten in een aandelenbelang.

Brouns wijst er op dat de bestuurder van een bedrijf die de regeling links laat liggen en kiest voor een faillissement een risico neemt. ,,Als een crediteurenakkoord een reële optie is om een onderneming te redden dan vereist behoorlijk bestuur dat die serieus wordt onderzocht.”

De praktijk zal uitwijzen hoe vaak het schuldenakkoord wordt ingezet. Brouns: ,,De regeling moet bekend raken. Verder moet blijken wat de kosten zijn voor de onderneming, van adviseurs en van een herstructureringsdeskundige die het akkoord voorbereidt.”

Hoe werkt het schuldenakkoord? De Wet Homologatie Onderhands Akkoord is een regeling om buiten een faillissement schulden te herstructureren via een dwangakkoord. Naast de ondernemer kan iedere schuldeiser, aandeelhouder maar ook een ondernemingsraad het initiatief nemen om de rechtbank te verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Na deponering van een aanvraag kunnen eventuele faillissementsaanvragen door de rechtbank worden geschorst. Voorwaarde is dat de onderneming in een toestand verkeert dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij met het betalen van haar schulden niet zal kunnen voortbestaan. Schuldeisers worden in klassen ingedeeld en stemmen per klasse over het akkoord. Heeft één klasse voorgestemd, dan kan de rechtbank worden gevraagd het akkoord goed te keuren en op te leggen aan alle schuldeisers. Voor mkb-bedrijven geldt dat de herstructureringsdeskundige het akkoord alleen met instemming van de onderneming kan voorleggen. Aandeelhouders mogen in dit verband ‘niet op onredelijke wijze’ totstandkoming van een akkoord belemmeren.