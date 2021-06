Nieuwe ingang Van Abbemuseum: ‘Tijdelijke ingreep om publiekstromen te reguleren’

De uitstraling van de nieuwe ingang staat haaks op de aloude entree, aan de kant van De Wal. Architect Alexander Kropholler had destijds (1936) bij het tekenen van de ingang een gangbaar beeld van het museum voor ogen: statig, monumentaal, imponerend. Daartoe dient ook de trap en de twee gestileerde paarden langszij van beeldhouwer John Raedecker. Dit ademt de sfeer van: ‘U betreedt nu een huis der schone kunsten’.

De nieuwe ingang aan het Stratumseind is vlak - niks geen lastige trappen - is open en nodigt uit. Maar eerst heb je uiteraard de kortste overdekte brug van Europa gepasseerd. Het werk van de Eindhovense architect John Körmeling - hoe roze kan iets zijn? - doet er een schepje bovenop: ‘Echt iets voor u!’ knippert boven op het dak: als dat geen uitnodiging is?

Volledig scherm Nieuwe kassa bij Van Abbemuseum © Joep Jacobs

Eenmaal daar onderdoor gelopen, is er het halfronde terras van het Keizer Karel-I restaurant dat nu naadloos overgaat in een enorm houten vlonder die over het water meandert van datzelfde terras naar de kersverse ingang. De Eindhovense architect Bert Dirrix tekende voor het ontwerp, samen met de vanuit Geldrop opererende studio Van Eijk & Van der Lubbe. En dat ontwerp is even simpel als doeltreffend.

Enorme steiger

Door het gebruik van hout en door de aanwezigheid van water, voelt de nieuwe toegang een beetje alsof je op een enorme steiger loopt. Wiebelende bootjes ontbreken, maar het ganzenpaar is nadrukkelijk wel present, net als veel eenden. Het plankier is beschilderd met abstracte vormen die subtiel de routing benadrukken. Op verschillende plekken zijn gele bankjes geplaatst en langs de vlonder heeft een herschikking van de (water-)planten plaatsgevonden; de groene pluimen en grassen werken nu als coulissen.

Eenmaal de glazen entree bereikt, volgt een kleine informatiestand en vervolgens de nieuwe kassa. Die is eveneens in hout, in combinatie met kunststof panelen die de kleuren van de regenboog hebben gekregen. Door de ruimte van de museumwinkel iets in te perken, is er nu op die plek - op de kruising van oud- en nieuwbouw - een plein ontstaan, waar de bezoeker kan kiezen welke tentoonstelling hij wilt gaan zien. Op de plaats waar voorheen de kassa was, op de begane grond van de oudbouw, is nu de ‘huiskamer’ ondergebracht, waar je liggend op kussens kunt babbelen of kunt lezen.

Volledig scherm Nieuwe entree Van Abe © Joep Jacobs

De nieuwe entree en de andere aanpassingen zijn ingegeven door de coronacrisis. Zegt Anastasia van Gennip, directeur van het Van Abbemuseum: ,,Zonder het coronavirus was dit er niet geweest. En weet dat dit is gemaakt tot en met de volgende zomer, daar zijn de materialen ook op uitgekozen; het is echt een tijdelijke ingreep.”

Publieksstromen

Die ingrepen zijn gedaan om de publieksstromen beter te reguleren om zo het bezoek veilig te kunnen laten verlopen. Voorlopig kan het museum vijftig bezoekers per uur - via tijdslots - ontvangen. Bezoekers die, traditiegetrouw, toch de oude ingang gebruiken, wordt vriendelijk verzocht de volgende keer gebruik te maken van de nieuwe ingang.

De aanpassingen zijn vooral gedaan om helderheid te verschaffen: ,,We hopen dat het duidelijker is voor de bezoeker; dat hij of zij hierdoor makkelijker zijn weg vindt in het museum.”

‘Oog in oog met Gustav Klimt’, tot 14 juni. ‘Positions # 6: Bodyworks’, tot 27 september. Van Abbe, Stratumseind 2, Eindhoven. Open: din t/m zon van 11-17 uur.