Nieuwe inspraak voor buurten over snelfietspad Ooievaarsnest in Eindhoven

Lidl-miljardair laat zich gelden op afvalmarkt in Zuid­oost-Bra­bant: overname Suez in de maak

18:27 HELMOND - De naam Suez verdwijnt waarschijnlijk van de wagens die huishoudelijke afval ophalen in de regio en van de gevel van het overslagcentrum van de afvalverwerker in Helmond. Het ziet er naar uit dat Suez Nederland in handen komt van PreZero, een bedrijf van Lidl-eigenaar Dieter Schwarz die geldt als de rijkste man van Duitsland.