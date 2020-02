Nieuwe investering voor chirurgierobot Microsure

Digitaal aangifte doen van geboorte nu mogelijk in Eindhoven

17:15 EINDHOVEN - Niet meer als kersverse vader of moeder, oververmoeid maar supergelukkig, naar het Stadhuis in Eindhoven gaan, maar gewoon achter de laptop of op je smartphone de geboorte van zoon of dochter officieel maken. Het kan nu ook in Eindhoven, sinds deze week.