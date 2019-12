Nieuwe invulling voor V&D-pand in Eindhoven: dit komt erin

Update Ouders hoogbegaaf­de Laurent (9) halen hem van TU Eindhoven na conflict

9:16 EINDHOVEN - Alleen nog een eindproject inleveren en dan zou Laurent Simons (9) volgens zijn ouders klaar zijn met zijn studie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Maar gisteren beslisten zijn ouders zijn studie onmiddellijk stop te zetten. Laurent moest bij de TU/e tóch nog veel tentamens halen om nog op zijn negende af te studeren, iets wat zijn ouders graag willen. De TU/e denkt daar anders over: ,,We zijn van mening dat een sneller tijdschema niet haalbaar is, en ongunstig is voor Laurents academische ontwikkeling.’’