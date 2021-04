Nieuwe megafabriek voor afvalscheiding bezorgt huishoudens geen lager tarief

Blije Armando Obispo is al speler 35 die PSV dit seizoen inzet in de eredivisie: ‘Dit is een begin’

11 april Met Armando Obispo kwam er zondag tijdens VVV-PSV weer een speler bij die dit seizoen voor PSV in de eredivisie in actie is gekomen. Het aantal staat nu op 35, een clubrecord. Eerder dit seizoen bracht ADO Den Haag het nationale record in de eredivisie op 37 spelers in een seizoen.