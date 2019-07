Nieuwe naam én identiteit voor basisschool Louis Buelens in Eindhoven

Na een toneelvoorstelling van de leerlingen vond woensdagmiddag de feestelijke onthulling van de nieuwe naam De Groene Vlinder plaats op basisschool Louis Buelens. Aansluitend mocht ieder kind een vlinder schilderen op een groen schuurtje. ,,De school was aan vernieuwing toe”, zegt Timo van den Heuvel, directeur. ,,Onderwijs is in ontwikkeling, de markt verandert. Er is een maatschappelijke trend, we willen de kinderen leren om goed voor deze wereld te zorgen. Dat sluit ook aan bij de komst van de vele Internationals in Eindhoven. De Groene Vlinder doet dit met een geïntegreerde aanpak waarbij internationalisering, duurzaamheid en hoe ga je om met elkaar en de natuur, samenkomen in een nieuwe manier van werken en een frisse uitstraling van het schoolgebouw.