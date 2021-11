Nieuwe nachtmis in Eindhoven: ‘Een cultureel moment voor bezinning’

Bezinning los van religie

,,In deze roerige, verwarrende tijd waarin mensen soms snel een oordeel klaar hebben, willen we een ‘momentum’ creëren van bezinning, reflectie en saamhorigheid”, aldus Mike Weerts. ,,Vaak gaat het voor kerst over eten en drinken, of bij bij wie gaan we het vieren. Dit moet een spiritueel pauzemomentje worden – los van religie of geloof – voordat we ons onderdompelen in kerstsferen.”