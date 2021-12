Nieuw ontwerp van woontorens in Dis­trict-E in Eindhoven gepresen­teerd: weer worden de wolkenkrab­bers een stukje minder hoog

EINDHOVEN - De drie torens in het plan District-E op het Stationsplein in Eindhoven worden kleiner en kleiner. Voorlopig gaat ontwikkelaar Amvest nu uit van 140, 110 en 75 meter. Dat is zelfs minder hoog dan is toegestaan in het gewijzigde bestemmingsplan.

21 december