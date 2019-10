Nieuwe parkeergarage Eindhoven Airport open: ‘Hij ziet er verrekes stevig uit’

EINDHOVEN - Bijna 900 dagen na het instorten van de parkeergarage op Eindhoven Airport is dinsdagochtend de volledig herbouwde P1 in gebruik genomen. De tumultueuze voorgeschiedenis schrikt parkerende bezoekers niet af. ,,Ik denk dat het nu de stevigste parkeergarage van Nederland is.”

Bijna iedereen die zijn of haar auto deze druilerige dinsdagochtend in P1 parkeert, kent de voorgeschiedenis. ,,Ik zei het net nog, toen we er inreden: hij zal toch niet wéér instorten”, zegt Vanessa Klotz uit Uden met een lach op haar gezicht. Samen met schoonmoeder Joke van Veen komt ze familie ophalen. ,,Ik zag op het nieuws dat deze nu open is. Nee hoor, bang ben ik niet.”

,,Try before you die", antwoordt Bernard Swinkels uit Veldhoven op de vraag of hij zijn auto met een gerust hart in P1 geparkeerd heeft. ,,Natuurlijk was het schokkend dat het in Nederland kon gebeuren, met al z'n regeltjes, vergunningen en voorschriften. Maar ik ben ervan overtuigd dat er nu genoeg maatregelen zijn genomen om dit gebouw veilig te laten zijn.”

Mieke Vereijken uit Tilburg vindt dat P1 er 'verrekes stevig uitziet'. ,,Zonder gekheid: ik hoop echt dat ze hiervan geleerd hebben.”

Bouwvakkers

Eindhoven ontsnapte aan een ramp toen de parkeergarage in aanbouw op 27 mei 2017 instortte. Eerder die snikhete dag waren er nog bouwvakkers aanwezig. In april 2018 werd gestart met de herbouw, dinsdag was de oplevering. De rapporten van adviesbureau Hageman en TNO, in opdracht van hoofdaannemer BAM en Eindhoven Airport, concludeerden dat de instorting te wijten was aan onvoldoende aan elkaar hechtende betonplaten.

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) waren vooral de vloerplaten de boosdoener; die waren een kwart slag gedraaid. Met de ongebruikelijke manier waarop vloerplaten daar neergelegd en bevestigd waren, werden problemen op de hals gehaald. Nu zijn die platen een kwartslag gedraaid en liggen ze naast elkaar om de afstand tussen pilaren te overbruggen.