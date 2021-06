Nieuwe partners voor GOAL3 in strijd tegen kindersterfte

Proef met wijk-GGD‘ers naar Eindhoven uitgebreid na succes in Veldhoven en Waalre: ‘Ik liep wel eens naakt door de voortuin’

30 mei VELDHOVEN/WAALRE - Ruim een jaar na de start van de proef zijn ze in Veldhoven en Waalre niet meer weg te denken: de wijk-GGD’ers. Inmiddels zijn er ook in twee Eindhovense wijken twee van die speciale hulpverleners gestart. ,,Als Joep er niet was geweest, had ik nu in de cel gezeten.”