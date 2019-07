Nieuwe piepkleine basisschool in Eindhoven: ‘We zullen veel naar buiten gaan’

Blog Stigmama: Afscheid nemen

16:30 Het aangaan en onderhouden van sociale contacten is en blijft voor mij een behoorlijke uitdaging. Ik heb in mijn leven een klein groepje vrienden en vriendinnen om me heen verzameld die ik sporadisch zie en die ik, sinds ‘Whatsapp’ in mijn leven is, regelmatig een appje stuur. Deze vrienden en vriendinnen zijn voor mij echt de moeite waard om mee om te gaan.