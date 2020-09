Nieuwe Piet kost Eindhoven 40.000 euro

Nieuwe Eindhoven­se Piet valt in goede aarde

4 september EINDHOVEN - Of ze het nu eens zijn met het nieuwe uiterlijk van Piet in Eindhoven of juist niet: er is volop lof voor het Eindhovense Sinterklaas-comité. Iedereen steekt de loftrompet over de manier waarop het comité en voorzitter Leontine van Kollenburg een lastige klus - een nieuw uiterlijk vinden voor Piet - hebben weten te klaren.