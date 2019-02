Nieuwe poging om IJzeren Man in Eindhoven facelift te geven

EINDHOVEN - Bijna had dit artikel dezelfde kop gehad als een stuk uit 2009, tien jaar geleden: plannen voor de facelift van de IJzeren Man in Eindhoven worden nu echt concreet. Want een nieuwe poging om er een restaurant, een nieuw paviljoen en een beheerderswoning te bouwen, is volop in procedure.

Nu ligt er immers een bestemmingsplan waarin die nieuwigheden voor het openluchtzwembad op de hoek Eisenhowerlaan-Insulindelaan zijn opgenomen. Dat plan ligt momenteel ter inzage. Maar eigenaar Ton van den Biggelaar is realist genoeg om te beseffen dat de strijd nog niet gestreden is. Daarom is het ontwerp ook nog niet gemaakt en is ook nog geen definitieve verdeling van de beheerstaken gemaakt. Eerst moet er een bestemmingsplan en een bouwvergunning zijn, voordat het echt beklonken kan worden, meent Van den Biggelaar.

Als sinds Van den Biggelaar het terrein aan de Javalaan in 1978 overnam van de gemeente wordt er gesproken over de toekomst. ,,Het plan voor een restaurant en een nieuw paviljoen ligt er eigenlijk al sinds het begin van deze eeuw. En in 2007 lag er al een raadsbesluit. Waarom het zo lang heeft geduurd voordat het nu concreter wordt? Eerst moest de watertoevoer goed geregeld worden en moest de gemeente investeren in bijvoorbeeld nieuwe damwanden. We hebben heel wat op en neer gepraat met de gemeente en de provincie. En nee, aan de crisis lag het niet, daar hadden we ons niks van aan getrokken.”

Volledig scherm Het plan voor de IJzeren Man in Eindhoven, een afbeelding uit het bestemmingsplan dat ter inzage ligt. © Gemeente Eindhoven/IJzeren Man Recreratie BV

De IJzeren Man moet nu een nieuw restaurant krijgen, ongeveer op de locatie van het huidige paviljoen, met een terras aan het water. Het nieuwe paviljoen komt dan verderop te staan, dichter bij het strandje. Achter op het terrein moet dan nog een schuur voor onderhoudsmaterieel gebouwd worden. En aan de Javalaan, aan het begin van het parkeerterreintje, is plaats voor een beheerderswoning. Volgens Van den Biggelaar gaat het om een miljoeneninvestering, ook in meer groen.

De uitbreiding van de mogelijkheden op het terrein - gefaseerd, dus niet alles in één keer - zijn volgens Van den Biggelaar nodig voor een goede exploitatie in de toekomst. ,,Nu moet beheerder Bart François allerlei evenementen en festivals organiseren om rond te komen, want de IJzeren Man moet zijn eigen broek ophouden. Ik zeg niet dat die verdwijnen, maar met het restaurant en een beter paviljoen zijn er wel meer mogelijkheden om de kosten van het zwembad op te vangen.” Voor het restaurant is Van den Biggelaar wel nog bezig met een partij voor de exploitatie.