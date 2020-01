Nieuwe politiejassen van Pisa in 1953. Maar wat bedoelde Frans met de autoproef?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.rhce.nl. Of d.hoekstra@ed.nl

Politiejassen Pisa en een autoproef, schreef Frans van Mierlo bij deze foto. Kreeg de Eindhovense politie hier nieuwe uniformen of was er een andere aanleiding voor deze foto? En is Pisa hier de beroemde kleermaker uit Eindhoven? Wie het weet mag het ons vertellen, we horen het graag. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit artikel. Reageren kan ook via d.hoekstra@ed.nl

Volledig scherm Zilveren echtpaar van Tuyl uit Eindhoven © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Krijg nou wat, dacht Anny Lemmens - Van Luyt toen ze vorige week zaterdag haar familie in deze rubriek zag staan. Zelf zit de inmiddels 82-jarige Lemmens als jongste dochter op de voorgrond. Naast haar broertje, een nakomelingetje in het gezin Van Luyt.

Lindbergh

Aanleiding voor de foto was in 1953 de zilveren bruiloft van haar ouders Jan en Netty. Op de foto staan ze in het midden. ,,Mijn vader was eigenaar van Lindbergh, een winkel in voornamelijk fietsen, huishoudelijke spullen en gereedschap. De winkel was vernoemd naar de Amerikaan Charles Lindbergh, de eerste piloot in die in 1927 non-stop van Parijs naar New York vloog. Ik denk dat mijn vader hem bewonderde.”

Haar vader begon de winkel volgens Lemmens aan de Vrijstraat. ,,Later is die verhuisd naar de Demer maar dat pand is platgegooid tijdens het bombardement in de Tweede Wereldoorlog. De winkel heeft toen nog een tijd aan de Rechtestraat gezeten, in het pand waar nu Van Haren zit. Na de oorlog had mijn vader nog veel geld tegoed van klanten maar veel rekeningen zijn nooit betaald. Uiteindelijk is de zaak helaas failliet gegaan.”

Voorzitter supportersvereniging FC Eindhoven

Haar vader was volgens Lemmens een bekend gezicht in de stad. ,,Mensen kenden hem van de winkel maar hij was ook jarenlang voorzitter van de Meierijsche Handelsvereniging en de supportersvereniging van FC Eindhoven. De club waarvan hij ook groot fan was. Een van mijn zwagers droeg altijd een speldje van PSV maar dat moest bij ons thuis verstoppen achter de revers van zijn jasje.”

Lemmens woonde met haar ouders aan de Hoogstraat 77 in Eindhoven. Het feest in 1953 kan ze zich nog wel herinneren. ,,Alleen mijn moeder had al acht zussen en een broer dus het huis zat bij feestjes altijd helemaal vol bezoek, heel gezellig hoor.” Dat kan ook lezer Sander de Leve (97) beamen. ,,Ik heb een tijd lang ingewoond bij de familie toen ik in Eindhoven bij Philips werkte. Na afloop van ieder feest was er een polonaise door het hele huis waarbij ook mijn kamer op de route lag. Bij voorbaat deed ik dus mijn deur op slot. Vanuit mijn bed zag ik ze dan aan de deurknop morrelen. Ik heb er mooie herinneringen aan want het was een gastvrij gezin. En de moeder kon heerlijk koken.”

Volledig scherm Nieuwe uniformen voor de politie © Frans van Mierlo

