Nieuwe Raad van Toezicht voor WIJeindhoven

WIJeindhoven is in 2016 door de gemeente Eindhoven opgericht. Haar sociale wijkteams bieden zorg en ondersteuning aan inwoners. De gemeente financier de organisatie met een subsidie van circa 30 miljoen euro per jaar. Er werken circa 350 mensen.

Rabelink is een ervaren manager in het onderwijs en al 16 jaar als bestuurder verbonden aan SintLucas (met een vestiging op Strijp S in Eindhoven en in Boxtel). Hij vervult daarnaast verschillende bestuursfuncties, is lid van de sectorkamer ICT en creatieve industrie en voorzitter van BTG ICT en creatieve industrie. ‘Samenkracht en eigen kracht zijn begrippen die mij enorm aanspreken', zo licht hij in een persbericht van de gemeente toe. ‘Ieder mens wil mijns inziens zoveel als mogelijk zelfredzaam zijn. Ik vind het van belang dat adequate ondersteuning geboden kan worden wanneer de situatie daar om vraagt.’

Dagmar van Deurzen

De nieuwe raad van toezicht start per direct. De RvT telt naast de voorzitter twee leden die ook nieuw zijn. Dagmar van Deurzen (1970) kent volgens de gemeente Eindhoven ‘een passie voor openbaar bestuur en een sterk maatschappelijke drive'. ze werkt sinds 2018 als gemeentesecretaris bij de gemeente Uden. Daarnaast werkt ze enkele jaren als Algemeen Commandant Bevolkingszorg bij de veiligheidsregio Brabant-Noord.

Arno Seinstra