Nieuwe reeks Hier zijn de Van Rossems in Eindhoven

Boswachter Brabants Landschap: Wandelaars in bos moeten alert zijn op gevaarlijke situaties

13:42 OIRSCHOT - Fietsers en wandelaars doen er goed aan in het weekend het bos te vermijden. Dat veiligheidsadvies geeft Staatsbosbeheer. Ook vanuit de regio Zuidoost-Brabant komen verschillende waarschuwingen. ,,Het is gevaarlijk om nu te gaan wandelen, maar we gaan het niet afsluiten", zegt boswachter Mari de Bijl van Brabants Landschap.