Nieuwe regels voor kamerverhuur: Afstand tussen bestaande en nieuwe kamers is dertig meter

Geen vijftien meter en geen vijftig meter. De afstand van een bestaande Eindhovense woning waarin kamers worden verhuurd tot een nieuwe woning voor kamerverhuur wordt dertig meter. Dat betekent dat in een straal van dertig meter rondom een woning in Eindhoven er geen nieuwe kamerverhuur mag bijkomen.

Daarmee moet een einde komen aan alle verwarring over de nieuwe regels die binnenkort gaan gelden voor kamerverhuur en woningsplitsing in Eindhoven. Dat blijkt uit een voorstel dat wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) van wonen namens het Eindhovense college van B en W begin september aan de gemeenteraad zal voorleggen.

Behalve dat het voorstel de onduidelijkheid over de afstand tussen beide woningen moet wegnemen, verwacht het college ook dat er een politieke meerderheid te vinden is voor dit nieuwe voorstel. Tot op heden is de Eindhovense politiek hopeloos verdeeld over wat er qua afstand in de nieuwe regels moeten komen te staan.