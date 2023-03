Nieuwe restaurants en winkels: deze zaken openden afgelopen tijd in Eindhoven

indebuurt.nlNieuwe restaurants, die wíl je natuurlijk uitproberen. En nieuwe winkels, daar móet je ook echt een kijkje nemen. Het liefst als allereerste natuurlijk. Tip: met onze hotspotalert blijf je op de hoogte van de nieuwste zaken in Eindhoven. Toch wat gemist? Geen zorgen, we praten je even bij.

Nico’s Mexican Food

Hou je van tex-mex eten? Dan is Nico’s Mexican Food aan de Hoogstraat de place to be. De zaak opende de deuren in februari. Bij dit nieuwe restaurant scoor je onder andere burrito’s, taco’s, nacho’s en enchilada’s.

Wok To Go

Voor een snelle wokmaaltijd kun je vanaf begin dit jaar terecht bij Wok To Go in Winkelcentrum Woensel. De restaurantketen heeft een nieuw filiaal in Eindhoven. Let op: binnen zitten en afhalen is nog niet mogelijk. Maar je kunt het eten wel al laten bezorgen.

Casper Eindhoven

In steden als Rotterdam en Den Haag is spookrestaurant Casper een bekende naam. En nu is de zaak dan ook open in Eindhoven, namelijk aan de Strijpsestraat. Bij deze ‘digitale foodhal’ bestel je eten van virtuele restaurants. Je scoort er bijvoorbeeld hamburgers van Barney’s Burger en chili sin carne van de Vegetarische Slager. Bij deze zaak eet je niet aan een tafeltje, maar haal je een maaltijd af of laat je ‘m bezorgen.

Smaakmakers Onvergetelijk Koffiecafé

In Woensel-West vind je sinds 11 februari een bijzonder koffiecafé. Melissa en Jolande runnen de zaak samen met thuiswonende mensen met dementie. Hartverwarmend!

Tweede Takumi

Ramenrestaurant Takumi had al een vestiging aan de Kerkstraat, maar er is er eentje bijgekomen. Je vindt de nieuwe vestiging van Takumi aan de – hoe toepasselijk – Nieuwstraat.

Mr. No Meat

Oké, eigenlijk is dit restaurant in de Down Town Gourmet Market niet helemaal nieuw. Maar het concept van de horecazaak is wél compleet anders dan voorheen. Mr. Meat veranderde vorige maand in Mr. No Meat. Zoals de naam al zegt: je eet hier geen vlees meer, maar alleen nog vegetarisch en vegan. Huh? Lees in dit artikel waarom.

Crepetown Eindhoven

We blijven nog even hangen bij de Down Town Gourmet Market. Deze foodhal kreeg er in februari een nieuw pannenkoekenrestaurant bij. Bij Crepetown smul je van zoete crêpes met bijvoorbeeld Nutella en banaan of red velvet-smaak, maar van ook hartige varianten. Zo hebben ze hier kimchi pancakes. Yummy!

Koffie Keuten

Koffie is altijd goed! Vind jij dat ook? Bij Koffie Keuten aan de Geldropseweg schenkt Yvonne met liefde een bakkie voor je in. Ook voor croissantjes en gebak kun je aanschuiven.

Galaxy Star Sneakers

Wil je je sneakercollectie uitbreiden? Neem eens een kijkje bij Galaxy Star Sneakers in de Urban Shopper op Strijp-S. Deze winkel opende in oktober 2022 en heeft allerlei sneakermodellen van merken als Nike en Adidas. Eigenaar Maikel helpt je graag om jouw droompaar schoenen te vinden.

Vernieuwde Appie

Albert Heijn in het Veemgebouw is niet helemaal nieuw, maar je herkent ‘m niet meer terug. Hij is flink uitgebreid: de supermarkt is tweeënhalf keer groter dan de mini-Appie die er eerst zat. Je vindt er onder meer verse sushi en een pakketautomaat. Wil je een tourtje? Bekijk de video in dit artikel.

Café Kennedie

Kennedie al? Dit café zit sinds kort aan het Kennedyplein, op een steenworp afstand van Eindhoven Centraal. Handig als je even moet wachten op je trein of bus en zin hebt in koffie. Ook leuk: bij Café Kennedie zit een winkel met woonaccessoires.

Woonwinkel LUZvivir

Misschien kende je woonwinkel LUZvivir al via Instagram. Of wist je deze verborgen parel in een Eindhovense garage aan huis te vinden. Maar wist je ook dat er nu een echte winkel in Woensel-West te vinden is? Begin november 2022 was de opening van LUZvivir.

Ontbijthotspot Dirven

Of je nu een ochtend- of avondmens bent: bij Dirven aan de Keizersgracht kun je de hele dag terecht voor ontbijt. Deze nieuwe aanwinst ging open in november 2022.

De ‘geek store’

Gek op spelletjes en vintage tech, zoals polaroidcamera’s, walkmans en audio-apparatuur? Speciaal voor de liefhebber sloegen de mannen achter Erix Collectables en GameForce de handen ineen. Sinds oktober 2022 is hun geek-walhalla aan de Visserstraat een feit.

