Nieuwe samenwerkingsverbanden voor HighTechXL Eindhoven

Konijnen kunnen via faunabrug het Beatrixkanaal Eindhoven over

17:55 EINDHOVEN Salamanders, kikkers, konijnen en andere amfibieën en kleine zoogdieren kunnen straks het Beatrixkanaal over via een eigen faunabrug van 35 meter lang. Die komt te liggen op de grens met Best en Oirschot, bij het beekje de Ekkersrijt. Doel is om de dieren meer leefruimte te geven door het Brainport Park te verbinden met het Groene Woud en de Oirschotse Heide.