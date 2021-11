Nieuwe scharen en kappersstoel voor Knip Eindhoven; in januari start Pascale Jansen weer met gratis knippen

Gratis, welteverstaan, want Jansen knipt al vijf jaar als vrijwilliger mensen met een kleine beurs. ,,Ik heb al heel wat mensen uit Eindhoven geknipt. Ze komen uit alle wijken en zijn van alle standen. Het maakt niet uit”, zegt Jansen.

Haar klanten krijgt Jansen door haar samenwerking met welzijnsorganisatie zoals: WijEindhoven en het Leger des Heils, maar ook via de Voedselbank die cliënten met waardebonnen doorstuurt. Haar knipruimte in het wijkcentrum Blixems in de wijk Blixembosch wordt beschikbaar gesteld door Lumens.

Tondeuses en dozenvol producten

Met haar initiatief is ze begonnen in 2016. Met vallen en opstaan heeft ze eind 2018 een doorstart gemaakt onder de naam Knip Eindhoven. Via een artikel in december van dat jaar in het Eindhovens Dagblad over haar werk, hebben enkele sponsoren zich gemeld. ,,Ik vraag en wil absoluut geen geld, maar ik heb materiaal nodig om de mensen te kunnen knippen”, zegt Jansen nadrukkelijk. Ze kreeg eenmalig tondeuses en dozenvol producten. Een groothandel was bereid om haar langere tijd van styling producten te voorzien. ,,Helaas is deze groothandel overgenomen en de nieuwe eigenaar wil niet blijven sponsoren.”

Quote Wat ik doe is zoveel meer dan knippen en haren verzorgen Pascale Jansen

Enigszins geëmotioneerd vertelt Jansen waarom ze haar werk zo belangrijk vindt. Zij knipt vaak gezinnen met kinderen die niks te besteden hebben. Die kinderarmoede raakt haar. ,,Wat ik doe is zoveel meer dan knippen en haren verzorgen. Mensen nemen mij in vertrouwen en ik geef hun advies bij welke instanties ze terecht kunnen.” Jansen heeft een netwerk opgebouwd en weet welke maatschappelijke organisaties haar klanten kunnen helpen. Als diezelfde mensen dan de volgende keer stralend binnenkomen, weet zij waar ze het voor blijft doen.

Ze mist de erkenning

Toch mist ze in Eindhoven de erkenning. Ze is maatschappelijk betrokken en biedt ondersteuning, maar is nog niet bekend genoeg. Haar droom is dat Knip Eindhoven meer erkenning en ondersteuning krijgt vanuit de Gemeente Eindhoven en door kan groeien door heel Nederland. Een wens die ze voorgelegd heeft, in een brief aan burgemeester Jorritsma.

Op 12 januari wil Jansen weer opengaan, na een jaar gesloten te zijn geweest in verband met corona. Zij knipt iedere woensdag van 9 tot 12 uur in het wijkcentrum op Ouverture 2.

Ze is onder andere toe aan nieuwe scharen, verzorgingsmateriaal en een kappersstoel. ,,Die hoeft niet nieuw te zijn, als hij maar functioneert.” Sponsoren die willen helpen, kunnen een mailtje sturen naar: pascale-lumens@hotmail.com of reageren via haar Facebook.