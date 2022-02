Nieuwe show Eindhovense breakdancers is niet bepaald een repetitie voor Olympische Spelen

AMSTERDAM/EINDHOVEN - Het getuigt van lef om als gevierde breakdancers met een intieme dansshow het theater in te gaan. The Ruggeds uit Eindhoven doen het en zijn hiermee de breakdance ver voorbij, ook al bereiden ze zich voor op de Olympische Spelen van 2024. Zondag 20 februari was ‘State Shift’ te zien in Amsterdam, woensdag en donderdag in Eindhoven.

Is het Sport? Of is het Kunst? Het eeuwige dilemma rond dansgroep The Ruggeds uit Eindhoven. Laten we het houden op een combi. Eindhovens breakdancetrots (wereldkampioenen, en ze dansen in clips van wereldster Justin Bieber) bestaat zeventien jaar en staat sinds vijf jaar in het theater. Maar daarnaast net zo goed op battles in sportarena’s. Ze bereiden zich zelfs voor op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, waar breakdance voor het eerst een officiële sport is.

De groep zetelde lang op Area 51 op Strijp-S, maar traint tegenwoordig in de Steentjeskerk in Eindhoven.

Dit voorjaar staan de groep opnieuw zeer uitgebreid in de theaters. En tast hier wederom de grenzen van haar dansstijlen af. State Shift heet de voorstelling, een verrassend intieme show, zo bleek zondagmiddag in Amsterdam, over aanpassingsvermogen, bestaande uit een duet en een solo.

In beide shows wordt gedanst op live-geluiden en soundscapes van ‘dj’ Jessy ‘Boi Beige’ Kemper, die vanavond maar heel af en toe de hiphop aanraakt.

Het zijn stukken over met de flow meegaan of juist tegen de stroom in zwemmen, soms letterlijk, zie het solostuk.

In het duet (of beter duel) Waterbrothers dagen Leelou Demierre (uit Amsterdam) en Roy Overdijk (uit Woensel) elkaar uit als broertjes in een vijver van licht, die soms bevroren is). Ze doen dat met veel synchroon bewegingen en ook battles en (letterlijk) aapjesgedrag.

Jongen uit buitenwijk

In de adembenemende solo Turns probeert de Eindhovense Virgil ‘Skychief’ Dey zijn draai te vinden in een beklemmende choreografie van Shailesh Bahoran. Hij speelt een jongen uit een buitenwijk die – ondanks alle tegenslagen – altijd positief bleef en zijn overlevingsdrang vertaalt in dans. In een soort kinetisch spel met lichtstaven, die uit de lucht komen vallen, bevrijdt hij zichzelf uiteindelijk uit een wurggreep.

Is het breakdance? Nee, niet zoals we het kennen, al zijn er talloze überlenige moves te zien. Is het sport? Nee, dit lijkt niet op een oefening voor de Olympische Spelen. Allesbehalve. Wat is het wél? ‘State of the art’-dans anno 2022 zoals alleen The Ruggeds dat kunnen. En vooral: dúrven.

The Ruggeds, ‘State Shift’, gezien in De Meervaart Amsterdam op zondag 20 februari. Nog te zien onder andere woensdag 23 en donderdag 24 februari om 20u in Parktheater Eindhoven, 17/3 Factorium Tilburg en 24/3 in Speelhuis in Helmond. Over beide stukken van ‘State Shift’ werd een korte film gemaakt die na de show te zien is. Info: theruggeds.com