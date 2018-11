Nieuwe situatie op de Vestdijk in Eindhoven: chaos in de jungle

De drukke ochtendspits op het kruispunt Vestdijk-Kanaalstraat zegt heel veel over de chaos die ontstaat door de nieuwe werkzaamheden. Niet alleen op kruispunten maar ook op het rechte stuk Vestdijk is het een jungle voor alle verkeersdeelnemers.

Fietsers doen maar wat: ze rijden tegen het verkeer in, over de stoep of gewoon door het rood. Ook een grote groep voetgangers - even voor negen uur met haast op weg naar kantoor of winkel - kiest voor oversteken terwijl het verkeerslicht nog rood is. Voor beide groepen zijn de wachttijden soms tenenkrommend lang. Automobilisten houden zich wat dat betreft nog in, al is goed hoorbaar aan grommende motoren dat ze zich nadrukkelijk afvragen waar ze op wachten.

Quote En dus moet een verkeersre­ge­laar om de haverklap een automobi­list uitleggen dat hij niet rechtdoor kan. Die druipt dan teleurge­steld af, zoekend, aarzelend en en passant nog bijna wat fietsers of voetgan­gers aanrijdend.

Wie dan eindelijk door kan, treft allerlei hindernissen op zijn weg. Bij het kruispunt met de Kanaalstraat ontdekken veel automobilisten dat je helemaal niet meer door kan richting station. Blijkbaar de vele communicatiemiddelen van de gemeente én de borden gemist. De Raiffeisenstraat, winkels en hotels zijn momenteel alleen toegankelijk vanaf het 18 Septemberplein, aan de andere kant. En dus moet een verkeersregelaar om de haverklap een automobilist uitleggen dat hij niet rechtdoor kan. Die druipt dan teleurgesteld af, zoekend, aarzelend en en passant nog bijna wat fietsers of voetgangers aanrijdend. Om vervolgens een peut gas te geven om de verloren tijd in te halen.

Rode fietspad

Fietsers die hun weg richting noorden vervolgen moeten voor de afwisseling weer eens over het oude rode fietspad rijden. Daar komen ze gasten van het hotel en andere voetgangers tegen die daar weer niet op verdacht zijn. En een verdwaalde fietser die het hele kruispunt probeert te omzeilen door over de stoep richting Paterskerk te rijden.

Het wegdek op dit deel van de Vestdijk is in gebruik bij fietsers die de andere kant op moeten. Ze moeten de straat echter delen met automobilisten die inmiddels ontdekt hebben dat je gewoon weer over de Vestdijk van van het station naar Stratum kunt rijden. En écht bestemmingsverkeer in de vorm van vrachtwagens en busjes die goederen komen leveren. Hier ontstaan ook snel opstoppingen, door werkverkeer dat iets moet doen op de Vestdijk of door vrachtwagens die dachten zo de Nieuwstraat in te kunnen. Maar die is afgesloten en alleen toegankelijk via de Markt.

Illegaal

Wie dit allemaal 'overleeft’, belandt uiteindelijk op het 18 Septemberplein. Fietsverkeer wordt daar naar rechts gestuurd, naar de oversteek van de Stationsweg. Maar veel fietsers moeten linksaf richting Piazza. Dus gaan ze illegaal die kant op, tegen het andere verkeer in. Chaos troef dus.