Nieuwe steekpartij op Kruisstraat in Eindhoven, politie houdt verdachte aan

Aflevering 2 Wandeling Market Gar­den-rou­te: van Valkens­waard naar Eindhoven

6:27 Schrijver Jaap Robben loopt in de voetsporen van de bevrijders de Market Garden-route. Wat is er nu nog terug te zien van Operatie Market Garden in het landschap? In acht etappes wandelt hij van Joe’s Bridge in het Belgische Lommel naar de Rijnbrug in Arnhem. Vandaag aflevering 2.