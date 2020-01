‘Nieuwe Tongelreep wordt zwembad voor topzwemmers, niet voor Eindhovense zwemmers’

EINDHOVEN - De schrik zit er goed in bij de Eindhovense zwemmers en zwemverenigingen. Ze vrezen dat de vernieuwde Tongelreep een zwembad wordt voor topzwemmers, in plaats van een topzwembad.

‘Mag niet ten koste gaan van alles’

Dat betoogt voorzitter Jeroen van der Meulen van de Eindhovense Watervrienden mede namens de Eindhovense Reddingsbrigade, PSV Zwemmen en waterpolovereniging Aegir. ,,We juichen het van harte toe dat er in Eindhoven een mooi, nieuw en modern zwembad komt. Maar dat mag niet ten koste van alles gaan", aldus Van der Meulen, die zei te spreken namens drieduizend Eindhovense zwemmers en zwemvrijwilligers .

Van der Meulen wordt daarin bijgevallen door de actiegroep De Tongelreep Moet Blijven, opgericht door zwemvrijwilliger Harrie van der Meijden en Frits Smallegange. ,,Uit alle feiten blijkt dat de huidige gebruikers van de Tongelreep er op achteruitgaan door de verbouwing”, aldus Smallegange. ,,Het aantal uren dat de Tongelreep open is voor recreanten neemt af. Hetzelfde geldt ook voor het aantal vierkante meters water dat voor recreanten beschikbaar is.”

Desastreuze gevolgen

De oorzaak daarvan is, aldus Van der Meulen en de actiegroep, de intentie-overeenkomst die sportwethouder Stijn Steenbakkers (CDA) gesloten heeft namens het gemeentebestuur met de KNZB, de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Die bond gaat een groot aantal zwemtrainingsactiviteiten, nu nog verspreid over het gehele land in vaak verouderde accommodaties, bundelen in Eindhoven.

,,Allemaal heel mooi en aardig", zegt Van der Meulen. ,,Maar dat mag niet ten koste gaan van de Eindhovense zwemmers. Als wij moeten inschikken, zouden de gevolgen daarvan voor de Eindhovense zwemverenigingen desastreus kunnen zijn. Een uurtje eerder of juist een uurtje later zwemlessen voor vier- en vijfjarigen kan tot gevolg hebben dat zwemvrijwilligers moeten afhaken omdat ze nog aan het werk zijn of dat leerlingen afhaken, omdat ze al in bed liggen als hun zwemles is. Zo nauw komt het gewoon in deze tak van sport.”

Garanties afdwingen

Van der Meulen en de actiegroep vragen daarom aan de Eindhovense gemeenteraad om garanties af te dwingen bij de wethouder om ervoor te zorgen dat de Eindhovense zwemmers en zwemclubs niet in de verdrukking komen.