Nieuwe trap Eindhovens Stadhuis maakt slachtoffers: Leo (78) breekt vier ribben

Leo Vreeswijk ging half oktober voor informatie over het verlengen van zijn rijbewijs naar het nieuwe Inwonersplein, in de kelder van het Stadhuis. De nieuwe trap is in juni in gebruik genomen. Op de nieuwe, onbekende trap met lange en ondiepe treden ging het mis en raakte hij uit evenwicht. ,,Het is een rare trap naar beneden. Na een aantal stappen kwam ik verkeerd uit waardoor ik naar beneden tuimelde’’, zegt hij.