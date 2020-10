Nieuwe tv-serie ‘Real Life’: inkijkje in het ‘échte’ leven van Eindhovense millennials

Twintigers van nu lijken voor een deel op te gaan in hun online identiteit en social media. Met de nieuwe serie ‘Real Life’ wil KRO-NRCV laten zien wat er écht omgaat in de hoofden en harten van millennials, in de wereld voorbij de schermpjes.

Acht jongeren uit de regio Eindhoven wonen speciaal voor de serie ruim drie maanden samen in een huis in het centrum van Eindhoven en worden hier op de voet gevolgd. Ze delen als één huishouden lief en leed, terwijl ze ondertussen ieder voor zich, in deze ook voor hen roerige tijd, werken aan hun eigen toekomstdroom.