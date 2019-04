Nieuwe vliegtuigen moeten zorgen voor minder hinder rond Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Het moet de komende tien jaar stiller worden op en rond de Eindhovense luchthaven. Dat is althans het uitgangspunt van het donderdag gepresenteerde advies over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. In 2030 moet de geluidsbelasting 30 procent minder zijn dan nu.

Hogere luchthaventarieven voor lawaaiige vliegtuigen kunnen de komst van stillere vliegtuigen naar Eindhoven Airport stimuleren, zo staat in het advies van Pieter van Geel. De huidige vloot zou moeten worden vervangen door stillere toestellen, zoals de Airbus NEO en Boeing 737 MAX. In het advies van Pieter van Geel wordt ervan uitgegaan dat in 2030 zestig procent van de vloot is vernieuwd.

Randen

Of een geluidsreductie van dertig procent haalbaar is? Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft denkt van wel. Niet alleen door het aantal vluchten te bevriezen - zoals voor de komende jaren wordt geadviseerd - en slechts een groei van 2,5 procent toe te staan in de periode daarna, maar ook door de 'randen van de dag' te ontzien. Vluchten die opstijgen of landen in de vroege ochtend en laat op de avond tellen bij de berekeningen van de geluidsbelasting namelijk veel zwaarder mee dan vluchten overdag.

Op tijd leveren

Met stillere vliegtuigen wordt ongeveer een derde van de nagestreefde geluidsreductie binnengehaald, zegt Melkert. ,,Het scheelt een ongelooflijke slok op de borrel als in plaats van de huidige toestellen een Boeing 737 MAX of een Airbus A320 NEO over komt."

Volgens Transavia is de vervanging van zestig procent reëel, mits fabrikanten op tijd kunnen leveren. Die operatie komt volgens een woordvoerster van de vliegmaatschappij wel zwaar onder druk te staan als Eindhoven Airport slechts zeer beperkt - of niet - kan groeien.