Nieuwe voorzitter Houterman: ‘Veel kennis en kunde bij Fontys’

Digitalisering van onderwijs was bij Fontys al een thema, maar de afgelopen twee weken is het online-onderwijs in een ware stroomversnelling gekomen. ,,Het is noodgedwongen, maar het is fenomenaal dat je als complete organisatie hiertoe overgaat", aldus bestuursvoorzitter Joep Houterman. ,,Ik realiseer me dat we veel vragen aan onze mensen, maar het gebeurt dan toch maar.”