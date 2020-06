Nieuwe voorzitter Van Abbestichting: 'Voortbouwen op de geschiedenis van Eindhoven’

EINDHOVEN - Wilbert Seuren, oud-wethouder in Eindhoven voor D66, is de nieuwe voorzitter van erfgoedwaakhond Henri van Abbestichting. ,,We willen graag zo vroeg mogelijk meepraten over plannen, maar dat wil niet zeggen dat we dan meteen akkoord gaan. Als de uitkomst ons niet bevalt, kunnen we in het uiterste geval altijd nog een juridische procedure starten.”